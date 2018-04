DOC SHOT : Les dernières reliques du Christ

"Les dernières reliques du Christ" : un documentaire de Florence Quet et Stanislas Kraland à voir sur La Une le jeudi 12 avril à 22h45. Rediffusion sur La Trois le 15/04 à 21h05 - le 17/04 à 11h/30 et le 21/04 à 23h40

Croix, clou mais aussi couronne d’épines, tunique ou linceul : toutes ces reliques qui témoignent de la souffrance de Jésus provoquent encore aujourd’hui une incroyable ferveur. Objets de foi, d’histoire et de pouvoir, ces reliques traversent le monde. Volées, copiées, achetées à prix d’or : ces reliques ont toujours fait l’objet d’un commerce plus ou moins légal. Authentiques ou usurpées, elles auront aussi intéressé les scientifiques. Mais d’où viennent les reliques du Christ et quel chemin ont-elles parcouru ? Comment expliquer leur pouvoir sur les fidèles et vérifier leur authenticité ? Pour répondre à ces questions, les auteurs de ce documentaire sont partis à la recherche des reliques les plus mythiques de la foi chrétienne, et vénérées par des millions de fidèles, de Paris à Jérusalem en passant par Rome et Istanbul. En relatant leur histoire - parfois rocambolesque - et leur parcours, nous comprendrons comment, un jour, elles ont été présentées comme des pièces authentiques au grand public. Et au-delà des reliques, c'est la figure du Christ en tant que messie qui doit être interrogée. La fascination qu'il continue d'exercer, bien au-delà de la sphère chrétienne, est immense. Au sein même de la communauté catholique les avis divergent encore sur sa nature profonde. Un débat passionnant qui resurgit inévitablement autour des derniers éléments matériels de sa vie.