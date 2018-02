DOC SHOT : Le piège des Kim

" Le piège des Kim ", un documentaire de Anthony Dufour et Minju Song à ne pas manquer ce jeudi 15 février dans Doc Shot à 22h35 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 20/02 à 13h20 – 24/02 à 23h50

Les tensions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis font la Une de l’actualité depuis des mois. Mais en fait, ce ne sont pas les Coréens qui ont changé mais bel et bien les Américains qui sont en train de perdre leur pouvoir de dissuasion nucléaire, sensée notamment protéger la Corée du Sud et le Japon. Pyongyang voulait que le parapluie nucléaire US se referme, et c’est en bonne voie sous l’œil narquois des Chinois ravis de se dire que, très bientôt, ils pourront à nouveau dominer la mer de Chine comme dans les temps anciens. Si le bellicisme des Kim leur faisait si peur, voilà bien longtemps que les Chinois y auraient mis un terme. Ils s’accommodent en fait très bien de l’enlisement de la situation. Par contre, il sera plus difficile pour eux de modérer l’agressivité du nouveau président américain. Tout le monde a beau lui expliquer qu’il n’y a plus de solution militaire pour faire rentrer la Corée du Nord dans le rang, nul ne sait si Donald Trump ne va pas se lancer dans une bravade de trop.

Les auteurs de ce film, nous montre ainsi que Kim Jong Un n’est pas un illuminé qui pourrait bousculer le monde d’un coup de folie. Il n’est que la suite logique, organisée, parfaitement cohérente, d’un programme dynastique qui tisse sa stratégie sur trois générations. Un cas de planification politique unique au monde. S’il existe une incertitude, elle n’est pas chez lui car il va suivre son plan. Elle est chez nous, en Occident, en particulier en Amérique dont l’absence de vision à long terme devient flagrante face à un adversaire simplement tenace. Le piège des Kim est en train de se refermer, lentement, mais inexorablement tandis que Washington s’affole et que la tension devient insoutenable...