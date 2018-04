DOC SHOT : La méditerranée à bout de souffle

" La méditerranée va-t-elle passer l'été ? " à ne pas manquer le jeudi 5 avril à 22h05 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le samedi 14/4 à 23h50

La Méditerranée représente 1% de la totalité des océans dans le monde mais c’est aussi 10 % de la biodiversité maritime. Cette mer fermée est en danger et à cause de nous ! Cet été encore, on attend 300 millions de vacanciers au bord de la grande bleue. C’est la première destination touristique au monde. Mais c’est aussi une des mers les plus polluées du monde. Nous sommes toujours de plus en plus nombreux à se bousculer sur ses rives. Et outre le tourisme, la richesse de la Méditerranée attire aussi des activités économiques de plus en plus nombreuses. Mais les spécialistes, tous les indicateurs sont au rouge : la Méditerranée est au bord de l’asphyxie.

Tourisme de masse en Espagne, destruction des fonds marin en France, exploitations pétrolières en Italie, le bétonnage d’un pays paradisiaque au Monténégro, le transport maritime à outrance en Grèce, la surpopulation et gestion des déchets au Liban ou encore la contamination industrielle en Tunisie : ce documentaire nous montre l’ampleur des dégâts. Les conséquences sur l’environnement et la population sont dramatiques. Et les responsables sont connus : lobby, entreprises, politiques, chacun semble ne penser qu’à ses propres intérêts. Un peu partout des opposants locaux mobilisent l’opinion publique et essayent de trouver des solutions alternatives. Il faut dire qu’il y a urgence : le vrai risque qui pèse sur la Méditerranée est de devenir la plus grande mer morte au monde ! Et si la mer meurt, c’est notre propre survie qui sera mise en péril.