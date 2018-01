DOC SHOT : la mafia des océans

" La mafia des océans ": un documentaire inédit réalisé par Jérôme Delafosse et Jérôme Pin à ne pas manquer le jeudi 1er février à 22h30 sur La Une

A force d'être raclés et surexploités, les fonds marins se désertifient, et ce malgré les efforts des états pour limiter la disparition de la faune aquatiques. Partout dans le monde, de véritables pirates pillent les océans, contribuant largement à la mise en danger des espèces sous-marines. Un poisson sur 5 serait pêché illégalement. Un scandale écologique aux conséquences ravageuses. Les fonds sont décimés, les espèces menacées. Or comme le dit Paul Watson de l'ONG Sea Shepherd, " si l'océan meurt, nous mourrons ". Ces pêcheurs illégaux travaillent souvent pour d'importantes multinationales qui font fi des réglementations. Mais outre l'aspect écologique, le réalisateur s'intéresse aussi au volet humain de ce fléau et met en lumière un véritable scandale. Des travailleurs forcés, esclaves modernes sont exploités par des compagnies sans scrupules. A bord de ces bateaux d'un autre âge, ces esclaves birmans, thaïlandais ou cambodgiens travaillent parfois 22 heures sur 24 et les capitaines n'hésitent pas à les assassiner en pleine mer. Les océans, serait-il l'un des derniers far west ? Jérôme Delafosse et Jérôme Pin ont enquêté dans 3 pays phare : la France où Paul Watson a élu domicile ; en Espagne où réside l'un des parrains des océans, Antonio Vidal et enfin en Indonésie où la ministre de la pêche mène une guerre sans merci contre ces illégaux.