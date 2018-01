DOC SHOT : L'or vert

"L’or vert" : un documentaire de Sergio Ghizzardi coproduit par la RTBF, à voir ce jeudi 25 janvier à 22h30 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 27/01 à 23h15 et le 06/02 à 13h30

En Europe, dans les années 90, les agriculteurs européens produisaient trop. Il fallait trouver de nouveaux marchés pour valoriser les produits agricoles, le blé, le maïs, le colza. Les premiers biocarburants ont commencé à apparaître. En mai 2003, sous l’impulsion du lobby agricole, les chefs d’Etat européens décident de mettre des quotas de biocarburants dans les carburants pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre.

Très vite une industrie se met en place avec ses produits, ses sous-produits, ses acteurs, et ses détracteurs comme les industries pétrolières et chimiques qui craignent l’arrivée de cette nouvelle industrie. Les terres agricoles ne sont plus seulement utilisées pour nourrir les populations, mais pour produire aussi des biocarburants.

Sur la ligne de départ de ce défi énergétique, on trouve tous les aventuriers des temps modernes. Hommes et activistes politiques, scientifiques, industriels, pétroliers. Leur devise : " Remplacer l’or noir par l’or vert ! " Ils sont prêts à miser gros pour trouver l’Énergie nouvelle et devenir les Rockefeller du XXIe siècle.

Résultats : Des milliers d’hectares de forêts se sont évanouis en fumée et des milliards d’investissement aux quatre coins de la planète ont été engloutis, sans répondre aux 2 défis majeurs que nous connaissons : la lutte contre le changement climatique et la souveraineté énergétique.