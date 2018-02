DOC SHOT : Comment Trump a manipulé l'Amérique

"Unfair game, comment Trump a manipulé l'Amérique": un documentaire de Thomas Huchon à ne pas manquer dans DOC SHOT ce jeudi 8 février à 22h30 sur La Une. Rediffusion sur La Trois le 17/02 à 23h15

Vous aimez House of Cards? Vous allez voir que la réalité dépasse carrément la fiction. C’est ce que révèle ce documentaire : l’élection de Donald Trump à la Maison Blanche ne s’est pas jouée à la loyale. Elle est le fruit d’une incroyable tromperie. Mensonge, dissimulation, manipulation: c’est le triptyque qui explique sa victoire.

Derrière le mensonge, il y a l’usage massif de fake news, fabriquées sciemment, diffusées et utilisées savamment qui a permis d’influer sur l’opinion de millions de citoyens.

Dissimulation parce que derrière Trump se dessine le portrait d’un milliardaire ultra-réactionnaire qui lui apporte soutien financier et médiatique et qui a même réussi à prendre le contrôle de sa campagne, plaçant ses proches au plus près du candidat républicain.

Manipulation parce que les électeurs ont été influencés à leur insu et d’une façon incroyable grâce des technologies très poussées, utilisant massivement et secrètement les données personnelles des Américains.

Ce film démonte méthodiquement les réalités cachées des dernières élections américaines et nous aide à mieux comprendre le côté obscur de la démocratie.