Deux nouvelles séries documentaires à sensations fortes arrivent sur La Deux !

A la fois immersion et expérience, "Caméléon" est une collection documentaire incarnée par Sebastian Perez Pezzani, avec des moments forts et des personnages attachants. Dans chaque épisode, le journaliste plonge dans des univers hors norme, souvent infréquentables, toujours à risque, avec pour seules armes son don d’empathie et son sens de l’humour.

Son objectif : se fondre dans le paysage à la recherche de cette petite flamme d’humanité qui vacille, mais qui résiste, même au bout de l’enfer.

Plongée dans l’univers carcéral de Palmasola en Bolivie, dans la mine d’or sauvage de Paracola située aux Philippines ou encore dans le bidonville de Buenos Aires, en Argentine, où drogue et misère règnent en maîtres et bien d’autres sont au programme.