Découvrez le premier rôle de Slimane au cinéma !

A côté des artistes qui mettent des années à conquérir un public, Slimane est un exemple d'ascension contemporaine. Aujourd'hui, personne n'ignore l'existence de notre tête d'ange au bonnet noir retroussé.

Pourtant, les débuts ne sont pas si simples. Il y a trois ans, le public du bar de Pigalle n'était pas venu pour écouter Slimane. Finalement, le timbre de sa voix en fait taire plus d'un et, en une fraction de seconde, voici que la magie opère.

Ensuite, les événements s’enchaînent : en mai 2016, notre jeune talent remporte la saison 5 de The Voice en France et, deux ans plus tard, c'est à son tour de s'asseoir sur le fauteuil de coach pour la 7e saison de The Voice Belgique.

Mais son ascension ne se résume pas uniquement à The Voice. Entre-temps, Slimane a déjà réalisé son rêve de gosse à 27 ans : il y a un, il était sur les planches de l'Olympia qui a fait briller plusieurs grands noms tels que Johnny Hallyday, Jacques Brel, et même Edith Piaf avant eux.