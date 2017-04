Dans les coulisses des Palaces

En dix ans, le nombre de chambres de luxe a pratiquement doublé dans la Capitale. Et la concurrence va s’accentuer dans les prochains mois avec la réouverture du Crillon et du Ritz et l’arrivée de deux nouveaux hôtels très haut de gamme le cheval Blanc et le Fauchon. En coulisses, les Palaces se livrent une redoutable compétition.

Dans cet univers qui n’ouvre pas facilement ses portes, le Royal Monceau a accepté de nous livrer les secrets de son service commercial. Quels sont leurs techniques pour vendre leur palace ? Comment se démarquent-ils de leurs concurrents ? Cassent-ils les prix pour attirer plus de clients ?

Pour se tenter démarquer, certains ont misé sur la gastronomie à la française. Thierry Marx au Mandarin Oriental ou encore Ducasse au Meurice. Au George V, Christian Le Squer nous a accueilli dans les cuisines de son restaurant triplement étoilé " Le Five ".

A la tête d’une brigade de 60 personnes, il ne néglige aucun détail. Tailles des légumes, cuisson, préparation des sauces : un travail de haute précision et de haute volée qui met le personnel sous pression. Un fonctionnement militaire voire autoritaire qui peut parfois déraper.

Dans ce milieu où l’omerta est souvent la règle, nous avons décidé d’infiltrer les cuisines d’un chef d’un grand hôtel pour montrer l’envers du décor. Vous découvrirez que si on déguste en salle, il arrive parfois qu’on trinque en cuisine.