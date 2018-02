Cuba, l'île sanctuaire

Cuba, l'ile sanctuaire à voir le mardi 06 mars à 20h30 sur la Deux

Elle a su inventer un modèle de développement raisonné. Et celle qu'on considérait hier comme l'enfant rebelle des caraïbes pourrait bien être regardée aujourd'hui comme l'enfant modèle. Nous partirons à la rencontre des hommes et des femmes qui entretiennent chaque jour cet art de vivre à la cubaine, mélange d'un patrimoine revendiqué et symbole d'une société tournée vers l'avenir.

Des danseurs traditionnels de tumba francesa aux agronomes bio de La Havane, en passant par les producteurs de cigares et des scientifiques soucieux de préserver la biodiversité unique de l'île, nous découvrirons comment l'esprit cubain a façonné une société originale empreinte d'une modernité insoupçonnée.