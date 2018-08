Construire moderne avec une conscience écolo, c'est possible !

Koh Kong in Cambodia - zxvisual - Getty Images/iStockphoto

Fini de puiser éternellement dans les énergies non renouvelables, la Terre sera bientôt à sec ... Inventives, des personnes engagées décident de bousculer les habitudes et les préjugés en créant des habitations autonomes et énergiquement indépendantes.

Bien que l'Europe soit déjà avancée en la matière, d'autres régions du monde mettent aussi tous les moyens de leur côté pour préserver la magnifique nature dont elles disposent.

Utopique, dites-vous ? Jugez-en par vous-même. Des plus petites initiatives se dresse le standard de demain ...

Dans le prochain rendez-vous "Echo-Logis", on vous emmène notamment à proximité d'une forêt du Sri Lanka, où d'anciens wagons ont été transformés en bungalows, pour le plus grand bonheur des touristes !