Comment Patrick Bruel est devenu l'idole de toute une génération

Après avoir voyagé aux Etats-Unis, repassé son bac en candidature libre, et tourné dans quelques films, il se lance dans une nouvelle aventure : la chanson. Début des années 80, sa carrière peine à décoller. En Belgique, on l’aperçoit même dans des spots publicitaires vantant les conserves Zwan cassoulet et choucroute… Cependant, en 1984, après avoir failli obtenir un rôle dans “La Boum 2”, sa nouvelle chanson “Marre de cette nana-là” rencontre un grand succès. Deux ans plus tard, son premier album “De face” lui permet d’accéder aux plateaux télé. Et puis, en 1989, c’est la consécration : son nouvel album “Alors regarde” entraîne la “Bruelmania” qui durera toutes les années 90 et réunira des dizaines de milliers de groupies.