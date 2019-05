Les petits secrets de Claude François

Julie, aujourd’hui mère de famille, est née peu de temps avant l’accident mortel de Claude François, le 11 mars 1978. Sa mère, qui a entretenu une relation amoureuse avec le chanteur quelques mois au milieu des années 70, n’a pas souhaité garder l’enfant après l’accouchement.

C’est un couple flamand qui l’adopte à l’âge de deux mois. Très tôt, ils apprennent les origines de leur fille adoptive pour ne lui révéler que plus tard, une fois qu’elle atteint l’adolescence. Sous le choc, elle refuse dans un premier temps d’y croire. "Elle le connaissait trop comme un 'personnage public' pour imaginer un instant qu’il pouvait être son père" affirme le réalisateur.

"Une fois adulte, je me suis posée de plus en plus de questions et j’ai demandé des preuves, que j’ai obtenues ensuite. Là, je ne pouvais plus nier que c’était la vérité" raconte la jeune femme pour la première fois à la télévision.

De l’autre côté, la famille et les proches du chanteur sont au courant de son existence. Claude François lui-même ne pouvait l’ignorer.

40 ans après la mort de son père, Julie souhaite simplement apprendre à connaitre ses demi-frères qu’elle n’a pas encore eu l’occasion de rencontrer et "écrire la dernière page de ses origines, pour elle, ses enfants, sa famille" conclut François Pomès.