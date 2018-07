"Claude François, la revanche du mal aimé " : un documentaire inédit présenté par Thibaut Roland à voir le dimanche 8 juillet à 20h00 sur La Deux

Le 11 mars 1978 Claude François mourait accidentellement. Quarante ans plus tard, ses chansons sont toujours bien vivantes dans les têtes et dans nos fêtes. Pourquoi en 40 ans, Claude François a-t-il survécu à toutes les modes quand la plupart des yéyés nés avec lui se sont dilués dans l’oubli ? Pourquoi 30 millions de disques vendus depuis sa disparition ? La revanche du Mal aimé, elle est là, dans cette postérité insolente, cette revanche posthume sur un certain mépris et l’ostracisme endurés de son vivant. Loin des clichés et des lieux communs qui nourrissent depuis toujours sa légende, les auteurs ont fouillé le mystère Cloclo, questionné sa quête éperdue de gloire, de pouvoir et d’amour, remonté sa ligne de vie, depuis l’enfance singulière de Cloclo l’Egyptien jusqu’à Citizen Claude, chapitre sur sa mue en self made man mégalomane et sur la saveur amère du succès quand tout le reste lui a été sacrifié. Ils ont plongé dans les racines du douloureux rejet de la star par un père hanté par le déclassement de sa famille et traversé les petites et les grandes histoires d’amour, à l’origine de failles et de blessures jamais cicatrisées.