Cinq petits cochons

5 petits cochons" suit en parallèle la vie de 5 porcelets de leur naissance à l'âge adulte. Un cochon domestique miniature en Californie, un cochon vagabond dans un village du Laos, un cochon truffier dans le Périgord français, un cochon retourné à la vie sauvage en Louisiane et un cochon "attraction touristique" sur une petite île des Bahamas.

Quel part d'instinct le cochon conserve-t-il malgré sa domestication? Quel type d'interactions a-t-il avec l'homme? Peut-il facilement retourner à la vie sauvage? Quel est son degré d'intelligence?

Découvrez ces 5 cochons et explorez 5 rapports au sauvage et à l'homme dans des environnements très différents.