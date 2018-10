Chic et populaire. L'incroyable été du bois de Boulogne

Dès les premiers rayons de soleil, des millions de parisiens envahissent cet immense terrain de jeu. Les plus privilégiés se retrouvent dans des clubs de sport ultra-sélect comme le Racing ou le Polo. Pour un repas en toute discrétion, ils se rendent au restaurant gastronomique le Pré Catelan. Pour conserver ses trois étoiles, le chef Frédéric Anton doit perpétuellement innover. Son pari: transformer des plats populaires en des mets d’exception. Autour de ce Bois de Boulogne en plein renouveau, les prix de l’immobilier flambent, jusqu’à 20 000 euros du mètre carré! Les grandes fortunes s’arrachent les plus belles vues. Sandrine, Olivier et leur famille se sont lancés dans l’immobilier de luxe il y a 10 ans. Elle était alors une simple institutrice, lui cadre dans une entreprise de télécom, leurs trois fils les ont rejoint dans l’aventure. Une incroyable success-story familiale! Pour battre leur record de vente, cet été, ils organisent des soirées extravagantes où le business se mêle à la fête. Même les personnages les plus hauts en couleur se sont mis au service de cette clientèle fortunée… Dans le Bois, de plus en plus de promeneurs de chien proposent de s’occuper de leurs compagnons à quatre pattes et se livrent une guerre sans merci. D’autres rêvent de faire venir la France entière au coeur du Bois de Boulogne. Après la construction de la Fondation d’art contemporain Louis Vuitton, le groupe de luxe LVMH s’attèle à un chantier colossal. Son ambition: créer l’un des plus importants parcs d’attraction français, capable de rivaliser avec Disneyland ou le parc Astérix, en attirant 3 millions de visiteurs chaque année. Face à ce poids-lourd, la Fête à Neuneu, fête foraine historique du bois, est plus que jamais menacée. Mais les forains ne comptent pas se laisser faire. Chic et populaire, nous allons vous raconter l’incroyable été du plus célèbre des Bois parisiens !