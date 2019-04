Changement de programme sur la Trois et sur la Une avec ce documentaire "Les secrets de Notre Dame de Paris"

Réputée pour ses gargouilles, célébrée par Victor Hugo, Notre Dame de Paris figure parmi les monuments les plus visités au monde avec plus de 14 millions de visiteurs par an. Il est ainsi devenu au fil du temps un symbole de Paris et de la France. Mais ce chef d’œuvre de l'architecture gothique reste un lieu de vie spirituelle avec ses 5 messes quotidiennes. 7 jour sur 7, près de 70 bénévoles et salariés œuvrent dans l'ombre pour conserver la magie du bâtiment.

La Cathédrale construite au cœur de l’Île de la Cité à partir de 1163 est restée un lieu de culte aussi prestigieux que prisé. Elle est aussi un symbole de Paname la mystérieuse qui ne dévoile ses dessous qu’à une poignée d’initiés.

Si vous ignorez qui se cache derrière Emmanuel de Paris ne vous attendez pas à faire la rencontre du compagnon d’Esmeralda. Emmanuel n’est pas une gargouille. C’est un bourdon de plusieurs tonnes qui se perche à 70 mètres au-dessus du parvis. Seuls quelques privilégiés peuvent l’approcher.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "5Bis Productions" a pu suivre les gardiens du temple : Patrick le sacristain qui ouvre la première porte de la cathédrale encore endormie, Laurent le régisseur général qui dispose de la plupart des clés de la cathédrale et Patrick Chauvet qui prend ses nouvelles fonctions de recteur de Notre-Dame après 36 ans de prêtrise.

