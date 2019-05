Ces jeunes héroïnes de l'ombre de la 2ème guerre mondiale

La mission de ces jeunes femmes sert de fil rouge à ce film, mettant ainsi en relief les enjeux politiques complexes qui dominent cette période bouleversée.

Plus de 70 ans plus tard, nos écrans nous renvoient un écho troublant de ces visions de désastre. Les villes détruites, les réfugiés, et les 50 millions de personnes déplacées par le conflit qui au lendemain de la victoire sur l’Allemagne n’ont qu’une idée en tête : retrouver leurs foyers. L’horreur de la guerre demeure intemporelle…

Ces jeunes femmes, à peine sorties de l'adolescence pour certaines, ont pris des risques et n’en ont tiré aucune gloire.

Elles ont simplement agi, dans des circonstances exceptionnelles, parce qu’il le fallait, portées par le sens de l’engagement, de la solidarité et de la fraternité. Des valeurs qui n’ont rien perdu de leur sens.

Aussi, en ces temps incertains où les énergies restent frileuses, ce film restitue l’incroyable aventure de ces héroïnes de l’ombre, dont le destin personnel s’est trouvé en résonance avec la grande histoire collective.

Notre ambition est de donner à voir, à ressentir mais aussi à comprendre ce qui fonde l’engagement de ces personnages, leur enthousiasme et leurs illusions malgré les dangers encourus.

Une leçon de courage et d’abnégation au sens le plus large, une aventure humaine hors du commun. Entre le 22 juillet et le 11 novembre 1945, encadrées par Madeleine Pauliac, les onze membres de l’Escadron bleu effectueront près de 200 missions au départ de Varsovie soit plus de 48 000 km parcourus pour retrouver, soigner et rapatrier 1 480 français que les hasards de la guerre ont retenu à l’est.

