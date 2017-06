Efira, Damiens, Poelvoorde : Ces Belges qui ont conquis la France !

Virginie Hocq et Kody - © Tous droits réservés

La Belgitude, la Belge attitude !

La découverte de la "Belgitude " et de quelques-uns de ses contours : l’humour et sa fameuse déclinaison belge l’autodérision, le cinéma via quelques icônes, le journalisme décapant, le " parler belge ", une certaine vision de notre monarchie ou encore la chanson, ont réussi à séduire la France.

Début des années 2000, une vivifiante vague de comédiennes et d’acteurs arrivés du royaume a permis une première approche de notre humour si caractéristique dans l'hexagone.

Depuis quelques saisons, le phénomène s'amplifie avec une déferlante d’humoristes belges qui envahit les ondes radio et les plateaux télé de France. Parmi eux, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, Walter, Virginie Hocq mais aussi, depuis quelques mois, Guillermo Guiz et Kody. Sans oublier Virginie Efira et Stéphane De Groodt désormais réclamés par les meilleurs réalisateurs.

Ils osent... balancer !

A travers les témoignages (im)pertinents et amusés de ceux-ci additionnés à ceux d'autres personnalités comme Philippe Geluck, Bruno Solo (qui a vécu quelques années en Belgique), Gustave Kervern & Benoît Delépine, Pierre Kroll et Nicolas Vadot, nous allons découvrir leur vision des choses.

Découvrez l' "esprit belge" expliqué à nos amis français par Olivier Monssens dans "Les Belges, ça ose tout, ce vendredi 16 à 21h sur La Une! Moments savoureux en perspective.