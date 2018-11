Céline Cousteau, l'aventure continue en Patagonie

A voir en famille le vendredi 20 novembre La Une dès 22h00. Rediffusions sur La Trois le samedi 01/12 à 23h10 et le jeudi 06/12 à 13h35.

Cinq semaines de voyage avec un bateau comme quartier général. En chemin, elle s'aventure aussi dans la cordillère des Andes, avec ses volcans menaçants et ses glaciers sublimes, en pleine mutation. Lors de cette expédition, Céline fait aussi de belles rencontres, porteuses d'espoir : Alvaro le volcanologue, Christian le vétérinaire écolo ou encore Juan Carlos, le dernier chef des indiens kawashkars.

Née en 1972, elle est passionnée par la relation de l’Homme avec la nature et la découverte. Son père, sa mère, mais aussi sa grand-mère, son grand-père, et son oncle ont tous sillonné les mers du globe. À ce goût pour l’aventure, Céline ajoute une dimension personnelle et une exigence éthique. Depuis plus de 10 ans, elle s’est engagée auprès des tribus du Vale do Javari, à l’ouest de l’Amazonie.

Son engagement de militante sociale et environnementale s’exprime dans les documentaires, mais aussi dans l'art et le design. Céline crée notamment des bijoux inspirer par les cultures et la nature. Elle est par ailleurs ambassadrice de la Fondation TreadRight et au conseil d’administration du National Aquarium à Baltimore aux états-unis. Céline siège aux conseils consultatifs de The Himalayan Consensus and Marine Construction Technologies.