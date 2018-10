Carlos le terroriste dans Retour aux sources

"Face à Carlos le chacal" Un documentaire inédit et un débat dans Retour aux sources à voir sur la Une le vendredi 05 octobre à 22h50. Rediffusions sur la Trois 13/10 21h00 et 15/10 13h45.

En 2014, la journaliste Sophie Bonnet, obtient un droit de visite pour rencontrer un prisonnier que beaucoup pensent mort : Carlos. Le terroriste, qui fut l’homme le plus recherché de France pendant deux décennies, est emprisonné depuis 1994 non loin de Paris. Il purge trois condamnations à perpétuité pour une série d'attentats meurtriers.

Durant 4 ans, les parloirs se succèdent à la centrale de Poissy. Des centaines d'heures d’un face à face éprouvant durant lesquelles Sophie Bonnet se confronte à un Carlos autoritaire, mégalomane, obsessionnel et manipulateur. Au fil du temps, une relation complexe se noue, un lien trouble toujours sur le fil. Peu à peu, celui qui fut l’un des fondateurs du terrorisme international, combattant de la cause palestinienne, dévoile les zones d’ombre de sa trajectoire tortueuse: protections du bloc de l’Est, alliance avec d’anciens nazis, tueur à gage à la solde d’Hafez El Assad mais aussi son amour pour l’argent, son goût immodéré pour le luxe et la vie fastueuse…

En raison de l’impossibilité de filmer en prison, ces heures de discussions sont restituées au travers de la rotoscopie, un procédé qui mêle animation et création graphique, à la façon du film "Valse avec Bachir". Ces parloirs qui forment le fil rouge du documentaire sont pourtant loin de constituer une tribune pour l’ancien terroriste. Grâce à des archives et des témoignages exclusifs de ceux qui l’ont côtoyé ou pourchassé - anciens frères d’armes, policiers, magistrats-, les réalisateurs Sophie Bonnet et Christophe Bouquet démontent minutieusement le mythe d'un homme qui s’imagine encore à la tête d'une armée de révolutionnaires. Leur film éclaire l’histoire de la naissance du terrorisme international et dévoile de troublants échos avec la vague d'attentats que traverse de nouveau la France.

Le documentaire sera suivi d'un débat avec la journaliste et réalisatrice Sophie Bonnet.