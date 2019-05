Cambodge, la grande invasion touristique à voir dans DOC SHOT

Sihanoukville est en pleine métamorphose. Les Chinois se prennent de passion pour cette petite station balnéaire qui leur offre ce qu’ils n’ont pas : sable fin, eau à 28 degrés en toute saison, et jeux d’argent interdits dans leur pays… En une année seulement la ville est devenue un petit Macao.

On compte déjà 88 casinos ! Du coup les prix de l’immobilier flambent. Toutes les paillottes sont rachetées par des Chinois. Le front de mer est transformé un chantier géant. Les complexes hôteliers de plusieurs milliers de chambres sortent de terre comme des champignons. Et les Cambodgiens n’ont plus les moyens d’habiter en centre-ville… 90% de la population devrait être chinoise en 2020…

Pour ne pas tomber dans ces écueils, certains touristes préfèrent partir seuls à l’aventure et découvrir le pays hors des sentiers battus… Notamment les mines illégales du nord-est du pays, dans la province du Ratanakiri. C’est là que l’on extrait la fameuse pierre de zircon bleu, typique de la région.

Mais ce que les touristes ignorent, c’est le prix humain qu’il coûte : des dizaines d’enfants, dont les petits corps se faufilent plus facilement dans les galeries des mines que ceux de leurs aînés, extraient, des heures durant, des sceaux de terre, à la recherche d’une pierre. Ils ne sont pas scolarisés. Et risquent leur vie. Tout cela pour un bijou souvenir qui aura coûté plus de 100 fois ce qu’ils auront gagné…

Le documentaire de Bertrand Bolzinger et Charles Comiti est à voir le jeudi 21 mai à 22h40 sur La Une.