Callas, Kennedy, Onassis : deux reines pour un roi

Maria Callas, Jackie Kennedy et Aristote Onassis : deux Grecs et une Américaine. Derrière leurs lunettes de soleil, ces trois-là sont des pionniers, ceux du monde de la communication qui naquit avec eux il y a 50 ans.

Aristote Onassis, né en 1906 à Smyrne dans l’ancien Empire ottoman et mort en 1975 à Neuilly-sur-Seine en France est le plus célèbre armateur grec du XXe siècle. Il est aussi l'une des personnalités les plus marquantes de la vie mondaine internationale des années 1950 aux années 1970. Il fut l'amant de Maria Callas et l'époux de Jacqueline Kennedy de 1968 jusqu'à sa mort.

Plus qu’une fresque historique, ce documentaire retrace fidèlement leur parcours à travers trois récits menés en parallèle. Leur histoire est une véritable saga, leur vie un véritable roman. Trois personnages emblématiques devenus figures éternelles.