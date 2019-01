C'est le Congo dans Doc Shot

Documentaire de Daniel MacCabe à découvrir dans "Doc Shot" sur La Une le jeudi 20 décembre dès 22h35.

La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale riche en minéraux qui, au cours des 2 dernières décennies, a enregistré plus de 5 millions de morts liées aux conflits, a connu de multiples changements de régime et l'appauvrissement brutal de sa population. Mais en Occident, on ne sait pas grand-chose de ce conflit et des enjeux. THIS IS CONGO offre un regard immersif et sans filtre sur le plus long conflit en cours en Afrique et sur ceux qui y survivent.

Le colonel ‘Kasongo’, Mamadou Ndala, Mama Romance et Hakiza Nyantaba illustrent la résilience unique d’un peuple qui a vécu et qui est mort en raison du cycle de brutalités engendré par ce conflit. Bien que leurs chemins ne se croisent jamais physiquement, le conflit en cours se répercute dans toutes leurs vies. Quand le projet "This is Congo" débute en 2012, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les Ougandais se rassemblent dans la région du Nord-Kivu au Congo, menaçant la paix et la stabilité. Au fur et à mesure, le film observe la rébellion monter en intensité et constate ses effets sur les 4 personnages principaux, tout en rappelant des moments clés de l’histoire du Congo. À la fin du film, en 2015, THIS IS CONGO a documenté ce dernier cycle de violence et a complètement mis à jour les séquelles du colonialisme, de l’exploitation des ressources et du génocide qui ont contribué à faire du Congo ce qu’il est aujourd’hui. En novembre 2016, après 15 ans au pouvoir, le président Joseph Kabila a annulé des élections qui ont prolongé son règne au-delà de la durée du mandat - et le cycle de la guerre va probablement recommencer.