Burn-out : quand le travail devient toxique

Pendant deux ans, il a suivi l’équipe d’un bloc opératoire ultraperformant qui enchaîne des centaines d’interventions par jour ! Bien que l’organisation soit extrêmement sophistiquée, le personnel médical est au bord de l’implosion. Stress chronique et burn-out gangrènent l’hôpital. Chirurgiens, anesthésistes, infirmiers et aides-soignants, mais aussi cadres, gestionnaires, et directeurs sont pris dans une course effrénée qui semble sans fin. Consciente de ce problème, l’administration a commandé un audit sur l’organisation du travail afin de tenter de désamorcer le début d’incendie. Mais avec quel résultat ?

Miroir trouble de notre société, l’hôpital reflète une problématique à grande échelle et est un exemple très symbolique de la réalité du monde du travail aujourd’hui.