Brigitte Macron, un roman français : portrait d'une Première dame pas comme les autres

Documentaire à voir sur la Une le mercredi 23 mai à 20h20. Rediffusions sur la Trois le 17/06 21h00 et le 19/06 13h35.

Virginie Linhart propose un portrait de Brigitte Macron, sous la forme d'une enquête inédite qui mêlera la grande et la petite histoire, l'intime et le public, la politique et le personnel, la France provinciale et le microcosme parisien. Une enquête qui nous conduira au sein de la société bourgeoise d'Amiens, d'où vient Brigitte née à Trogneux d'une famille de chocolatiers renommés, en passant par le Touquet où Brigitte a hérité d'une imposante résidence secondaire dans laquelle elle reçoit avec son jeune mari ses enfants et ses sept petits-enfants.

Evidemment, nous visiterons aussi des chemins de traverse comme l'Alsace où, à la fin des années 80, elle s'essaie à la politique locale et fait ses premiers pas d'enseignante, sans oublier les adresses parisiennes des Macron, du très chic établissement parisien privé Saint-Louis de Gonzague où Brigitte Macron a enseigné une fois installée à Paris, au ministère de l'Economie à Bercy où le couple a constitué son carnet d'adresse...