Bons baisers de la planète Schtroumpf

A l’origine, ces petits êtres bleus, créés par Pierre Culliford il y a près de soixante ans, ne devaient que passer dans une aventure de Johan et Pirlouit. Et ils se sont rapidement imposés comme des personnages à part entière et ont conquis le monde. En Belgique d’abord, puis en France et petit à petit dans le monde entier, ils ont hissé leur étrange silhouette au statut d’icône, au même titre que Tintin ou Superman.

25 millions d’albums vendus en 25 langues, des disques qui s’arrachent par millions, des dessins animés, des longs-métrages et des produits dérivés à la pelle, des parcs à thèmes qui éclosent sur tous les continents… jusqu’à l’incarnation aujourd’hui des " Sustainable Development Goals " dans la campagne " Small Smurf Big Goals " des Nations-Unies.

Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ? Comment sont-ils devenus ces icônes mondiales ? Que cache leur cité idyllique composée de 99 garçons et… 1 fille ? Pour y répondre et mieux comprendre le phénomène des lutins bleus, le réalisateur Jean-Marc Panis est parti à la rencontre des fans, des spécialistes et des acteurs de la création. Accompagné du Grand Schtroumpf " him-self ", son voyage l’a mené de Bruxelles à Dubaï, en passant Paris, Los Angeles, Stuttgart ou New-York.