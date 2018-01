" Béjart, l’âme de la danse " : un documentaire de Henri de Gerlache et Jean de Garrigues et raconté par la comédienne Alexandra Vandernoot, à ne pas manquer le vendredi 12/01 à 21h15 sur La Trois où il sera suivi du spectacle "Brel Barbara, une chorégraphie de Maurice Béjart". Rediffusion sur la Une le mardi 24 janvier à 23h00.

De Bruxelles à Lausanne en passant par Paris, Maurice Béjart a œuvré pour la danse pendant plus de 60 ans. Il est incontestablement le chorégraphe qui aura ouvert la danse au plus grand nombre.

Jusqu’à ses derniers jours à Lausanne, Maurice Béjart a vécu pour la danse, sans cesse en recherche, avec ses danseurs, entièrement dédié à son art qu’il estimait exigeant, total et populaire à la fois. De Symphonie pour un homme seul en 1955 jusqu’au Tour du monde en 80 minutes en 2007, Béjart crée plus de 300 ballets, travaille avec des milliers de danseurs et donne à voir ses créations à des millions de personnes à travers le monde. Impossible de tout raconter. Ce film s’arrête dès lors sur quelques fulgurances comme Le sacre du printemps en 1959 à Bruxelles, Messe pour le temps présent qui signe le débarquement de la danse en Avignon en 1966, le Boléro et la révélation de la danse masculine dans les années 70 ou encore Le presbytère en Suisse, sans oublier la création de Mudra, l’école de tous les possibles.

Au coeur de ce parcours, le film s’attarde plus longuement sur le processus de création. Car c’est en studio, au travail au plus près de ses danseurs, que se révèle Maurice Béjart dans toute sa complexité et sa volonté d’aller toujours plus loin dans l’exploration de l’art chorégraphique.