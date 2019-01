Baby mafia italienne, le nouveau visage de la terreur dans Doc Shot

Un documentaire inédit de Raphaël Tresanini et Nicolas Dumond à découvrir sur la Une le jeudi 10 janvier 22h10 avec François Mazure.

Et le phénomène porte un nom : la Baby Mafia. En pratique, cette Baby mafia fonctionne plus ou moins comme le faisaient les anciens : les vols, le deal et l'importation de drogue ou le racket de commerces sont toujours partagés et divisés entre plusieurs clans rattachés à des territoires. Mais à la différence des aînés, ces jeunes loups, eux, ne respectent plus aucune règle...

Aujourd'hui, un simple regard, une embrouille en discothèque ou une petite entrave de territoire entre simples exécutants peut finir dans un bain de sang. C'est à Naples que le phénomène est le plus visible et le plus problématique. Là-bas, plus de cents clans liés à la Camorra opèrent dans la ville. C'est trois fois plus qu'au début des années 2000.