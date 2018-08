Aventures sauvages - série de 6 épisodes à voir sur la Deux

"Aventures sauvages" une aventure de 6 épisodes à voir en prime sur la Deux tous les lundi du 20 août à 20h35 au 03 septembre.

Aventurier, passionné de faune et casse-cou, Steve Backshall explore les coins les plus sombres de notre planète pour découvrir les créatures les plus sauvages et terrifiantes. D'Alaska en Afrique du Sud et d'Arctique en Indonésie, Steve sera piqué par une méduse venimeuse, nagera avec des requins préhistoriques, manipulera des araignées mortelles et fera de la spéléologie avec des pythons. Eclairant d'un jour nouveau ce qui les a façonnés pour le danger, il parlera aux gens qui vivent aux côtés de ces bêtes sauvages, démêlant le mythe de la réalité.

Le 20 août à 20h35 - 1er épisode

nous irons vers l'archipel indonésien, là où vit le varan de Komodo. Steve affrontera le serpent venimeux le plus long du monde ainsi qu'une fascinante créature sous-marine, la seiche flamboyante.

Le 20/ août à 21h30 - 2ème épisode

La Guyane, en Amérique du Sud, en quête des prédateurs géants de la jungle. Rencontre rapprochée avec le caïman noir. Prendre en main la plus grande araignée venimeuse.

Le 27 août à 20h35 - 3ème épisode

Cette fois, nous sommes au Mexique avec le puissant crocodile américain, dans les grottes mystérieuses où vivent des nuées de chauves-souris et au fond des océans avec des dizaines de requins.

Le 27 août à 21h30 - 4ème épisode

Nous sommes en Australie avec d'effrayantes araignées, à la recherche du plus long serpent venimeux du pays et à la chasse aux méduses venimeuses.

Le 03 septembre à 20h35 - 5ème épisode

Nous sommes en Namibie sur la piste des lions, à la recherche d'inquiétantes créatures du désert et aux aguets pour surprendre de frénétiques vautours.

Le 03 septembre à 21h30 - 6ème épisode

En Afrique du Sud avec le puissant rhinocéros, nous traquerons une meute de chiens sauvages à l'odeur repoussante et enfin, en pleine nuit, l'animal que Steve craint le plus au monde : l'hippopotame.