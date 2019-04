Changement de programme suite à l'arrestation de Julian Assange à Londres

Ce jeudi 11 avril, Julian Assange a été arrêté à l'ambassade d'équateur à Londres. Cela fixe le point final à plus de 7 ans d’asile politique. Les choses ont beaucoup changé depuis que le juriste espagnol Baltasar Assange a assumé la défense juridique de Wikileaks en 2012, mais les raisons de la protection accordée à Assange demeurent : s'il est remis aux autorités britanniques, il sera certaienement extradé aux États-Unis, où il sera confronté aux accusations d'espionnage présumé ou de complot.

Le 8 mars dernier, l’ancienne analyste du renseignement de l’armée américaine Chelsea Manning, qui a passé de nombreuses années en prison pour avoir divulgué l’un des plus importants documents confidentiels de l’histoire des États-Unis, a été envoyée en prison pour avoir refusé de témoigner devant un grand jury enquêtant sur WikiLeaks. Cette enquête contre Julian Assange est secrètement en cours depuis longtemps et a été divulguée l’année dernière. Nous savons maintenant que Julian Assange fait face à des accusations criminelles non précisées et tenues sous scellés.



Par ailleurs, le président équatorien, Lenín Moreno, a récemment déclaré que le fondateur de WikiLeaks avait "violé à plusieurs reprises les conditions de son asile". Ces conditions empêchent Assange de faire des commentaires politiques, son accès à Internet a été fermé il y a un an. Moreno blâme maintenant Wikileaks d'être responsable de la publication des soi-disant papiers de l'INA (documents divulgués et documents révélant un scandale de corruption qui aurait englouti son gouvernement; WikiLeaks a tweeté des rapports et des articles de presse sur les révélations, mais il n'y a pas d'autre "preuve". qui lient l’organisation à ce problème).



