Après Stormy Daniels, une autre femme porte plainte contre Donald Trump

Un an après son installation à la Maison Blanche, de nombreux observateurs et de journalistes aux États-Unis n’hésitent plus à mettre en doute la santé mentale de Donald Trump.

Des journaux aussi réputés que le New York Times et le Washington Post font leur titre sur la folie du chef de l’État américain. Et un collectif de psychiatres américains a répertorié de nombreux symptômes qui semblent accréditer cette thèse.

"Donald Trump est-il (vraiment) fou ?", des experts ont décrypté son comportement afin de répondre à la question dans ce documentaire inédit à revoir sur RTBF Auvio.