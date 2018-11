"Après demain" documentaire sur l'écologie à voir dans Doc Shot

A voir le jeudi 15 novembre dans Doc Shot sur la Une à 22h30. Rediffusion sur la Deux le 19/11 dès 20h35 suivi de son 1er film "Demain" à 21h50. Sur la Trois 22/11 13h44 et 24/11 23h10.

Le réalisateur Cyril Dion revient sur les initiatives que son documentaire "Demain" a inspirées dans le domaine de l'agriculture, de l'énergie, de l'économie, de l'éducation ou de la gouvernance dans 10 pays de par le monde. Face aux défis environnementaux et sociaux du XXIe siècle, il embarque avec lui son amie Laure Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l'écologie et très sceptique sur la capacité des micro-initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. Leur confrontation pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements : qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?

Un film de Cyril Dion et Laure Noualhat coproduit par Yami 2 et Move Movie avec la participation de France Télévisions. Produit par Christophe Nick.