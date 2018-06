Annie Cordy fête ses 90 ans !

À 90 ans, Léonie Cooreman de son vrai nom, ne voit pas les années passer.

"Annie ne vit que pour ça, si elle prend soin de sa santé, et de son apparence, c’est pour le métier. C’est une passion qu’elle a pour toutes les branches de son métier. Mais je crois que c’est la chanson qui la touche le plus ", raconte Michèle Lebon, sa nièce et assistante.

70 ans de carrière déjà, mais notre grande dame ne compte pas s’arrêter là. Après avoir participé au tournage du court-métrage "Les jouvencelles" en mars dernier, elle sera l'invitée d'honneur de l'Ommegang à Bruxelles en juillet prochain.

Pas de répit pour la grande dame ...