Angela Merkel, un 4ème mandat ?

Angela Merkel, dame de fer et dame bienveillante

Comment expliquer la popularité, la longévité et l'influence d'Angela Merkel, chancelière allemande depuis 2005 ? Première femme et plus jeune personnalité de l'histoire à occuper cette charge, cette physicienne de formation est devenue, en une décennie, la politicienne la plus influente au monde. Ce portrait acéré, qui évoque son action au jour le jour, entre audace et pragmatisme, est agrémenté d'une interview exclusive de la chancelière, réalisée à la fin du mois d'octobre. Nombre de politologues, compagnons de route ou adversaires politiques d'Angela Merkel, éclairent sa personnalité et ses raisons d'agir.