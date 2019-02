Amour et sexe au Maghreb dans Doc Shot

Un documentaire de Michaëlle Gagnet fort et sans tabou à voir dans DOC SHOT le jeudi 14 février dès 22h30 sur La Une.

Au Maghreb, s’aimer peut ressembler à un sport de combat : il faut ruser, jouer des apparences, oser défier les conventions… En Tunisie, seule démocratie du monde arabe, pionnière pour le droit des femmes, la révolution sexuelle n’a pas encore eu lieu. Le concubinage reste passible de 3 à 6 mois de prison. Un simple baiser en public peut être considéré comme un attentat à la pudeur et conduire également en prison. Sans parler des relations homosexuelles, passibles de plusieurs années de prison. Au Maroc, l’avortement reste interdit. Des bébés sont abandonnés chaque jour. Et des mères célibataires se battent dans un environnement hostile pour élever correctement leur enfant.

Vivre seule pour une jeune femme reste également une situation qui génère des questions, des remarques et de la suspicion. Car rester seule signifie vouloir disposer de davantage de liberté. Mais pour quoi faire si ce n’est des " cochonneries " pensent certains ou pour avoir des relations homosexuelles pensent d’autres.

A Tunis, la communauté gay sort de l'ombre, non sans mal : au prix de menaces, d'agressions verbales et physiques et d'une loi qui les rend passibles de 3 ans de prison s'ils sont découverts. Malgré les interdits, un vent de liberté semble souffler sur la Tunisie. La jeunesse dit son espoir de vivre enfin toutes ses histoires d’amour au grand jour.