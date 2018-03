Adolescents caïds

Un documentaire de Alban Patural à voir le mardi 13 mars à 20h30 sur la Deux.

Contrairement aux idées reçues, plus de neuf délits sur dix commis par des mineurs sont réprimés par la Justice. En 2017, plus de 3000 d'entre eux ont même été placés en détention. Mais la prison reste une exception. En France depuis 1945, la Justice considère les mineurs comme des adultes en devenir, qu'il faut d'abord éduquer, parfois protéger, avant de punir. La plupart d'ailleurs ne récidive pas.

Mais certains n'ont pas peur de cette justice à part, qu'ils savent plus douce que celle des adultes, et accumulent des dizaines d'heures de garde-à-vue.

Qui sont ces adolescents qui ont fait de la délinquance leur mode de vie? Quelles sont leurs motivations ?