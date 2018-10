Viva for Life en 4 chiffres révélateurs !

Viva for Life en 4 chiffres-clés ! - © Tous droits réservés

Eh oui, chaque année depuis 6 ans, l'opération solidaire de la RTBF sensibilise le public au problème de pauvreté infantile en Belgique francophone, plus particulièrement les enfants âgés de 0 à 6 ans.

Chaque année, c'est une véritable mobilisation citoyenne: donateurs, entreprises, artistes, bénévoles s’y associent parce que les besoins sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté sont toujours très importants.

Le concept ? 6 jours et 6 nuits pour récolter un maximum de dons. En décembre 2017, Cyril, Sara de Paduwa et Ophélie Fontana ont atteint un nouveau record grâce à vous !

Dans deux mois, le cube Viva for Life s'installera à nouveau pour un marathon de solidarité au cœur d'une ville de la FW-B, ici à Nivelles, une semaine avant Noël. Une fois de plus, l'opération pourra s'appuyer sur l'engagement de cette ville dynamique et compter sur la générosité de ses habitants.