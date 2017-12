Une seconde chance pour 150 chiens et chats abandonnés - Picasa

Cédric, Nadège, Sébastien et Anita vivent au rythme des animaux de "Sans collier", un refuge qui compte 100 chiens et 50 chats. Tous les jours, l'équipe se bat pour leur trouver une famille d'accueil. Quel que soit leur passé ou leur histoire, il n'y a pas de cause perdue !

Ce lieu hors du commun est ouvert aux bénévoles, mais aussi aux personnes en réinsertion. Un travail de reconstruction, tant pour l’humain que pour l’animal, qui offre de l’espoir et de belles histoires…

Vivez le quotidien des soigneurs et découvrez la vie au refuge à travers trois épisodes touchants de "Chiens et chat sans collier" diffusés les dimanches, dès le 24 décembre à 20h25 sur La Une.