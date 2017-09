Quatre chiens abandonnés deviennent des super-héros…

Avant de prendre leur place dans leur nouvelle famille, ils travailleront avec deux dresseurs, Ysé Matussière et Gaetan Doppagne. Ils vont apprendre à répondre aux besoins spécifiques de leur maître et à les soutenir dans leur quotidien. Pourront-ils transformer les chiens délaissés en animaux de compagnie de ces personnes ?

Chaque année, plus de 25 000 chiens sont abandonnés en Belgique et les refuges se démènent pour leur donner une nouvelle vie. Notre émission leur offre cette deuxième chance et les met au défi : devenir de véritables compagnons pour des maîtres extraordinaires ! C’est une réelle expérience menée pour la première fois en Belgique qui pourrait bien changer plus d'une vie !