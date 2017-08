Nouveauté : Sara De Paduwa vous fait voyager dans le temps !

La nostalgie a du bon

L'émission jouera évidemment sur la nostalgie mais dans le bon sens du terme : "On va se rappeler notre jeunesse. On va se souvenir. Parce que cela concerne toutes les générations. Celle de mon père qui était jeune dans les années 70 ou la mienne, qui était ado dans les années 90".

Sara ne reculera devant rien !

Pour nous plonger dans ces époques, elle enfilera des tenues plus vintages les unes que les autres à l'images des familles qui seront relookées, elles-aussi : "C'est vraiment chouettes car on découvre les looks et les activités d'époque." Mais l'émission va plus loin " Il y a aussi du contenu et des images d'archive. On va se poser des questions, comme le rôle de la femme à l'époque, l'importance des smartphones dans nos vies."

Après avoir vécu de telles expériences à travers les années 70, 80 et 90, Sara est convaincue par le projet : "C'est magique ! C'est une aventure extraordinaire pour ces familles qui en ressortent soudées, mais pour nous aussi, car on redécouvre tellement de choses."

Une émission à découvrir prochainement sur La Une...