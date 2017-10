L'au revoir de Jonathan Bradfer à la Belgique !

Ce voyage inédit aux quatre coins du globe donnera lieu à un documentaire en huit épisodes à leur retour dans un an. Intitulé "Hors des sentiers battus", ce beau projet vous fera découvrir autrement les destinations comme la Colombie, l’Ethiopie, le Groenland… Partir à la rencontre de populations isolées de la mondialisation, découvrir de nouveaux modes de vie est le pari que se sont donné Jonathan et Pascale.

Un périple placé sous le signe du partage puisqu’en plus de leur saga documentaire, nos deux bourlingueurs seront à l’antenne de "Tendance Première" tous les mardis. L’occasion de partager leurs plus belles rencontres et des moments de vie uniques...