Joëlle, Adrien et Gérald: le retour du trio de choc !

Joëlle Scoriels, Gerald Watelet et Adrien Devyver ont également répondu présent pour cet événement unique! Les animateurs seront à nouveau réunis pour rendre hommage à la ville de Charleroi, centre des émissions lifestyle comme " Sans chichis ", " Un gars, un chef "et " Viva for life " que la ville a accueilli à deux reprises.

Ne manquez pas ce rendez-vous unique le 1er septembre à 20h20 sur La Une en direct depuis la cité carolo !