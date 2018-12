C'est parti pour la 6e édition de Viva for Life !

Ça s’active aussi en dehors du cube ! Membre à part entière du projet depuis 6 ans, Anne-Laure Macq rempile à la présentation des émissions quotidiennes et des deux primes qui ouvrent et clôturent l’action sur La Une.

"Les années passent, c’est déjà la 6ème édition de Viva for Life, et pourtant l’urgence reste !" explique l’animatrice toujours aussi motivée.

"Plus que jamais, c’est le moment d’agir pour en finir avec l’engrenage que génère la pauvreté, surtout chez les enfants de 0 à 6 ans. Chaque année, on assiste à une formidable mobilisation, alors remettons ça, tous ensemble, avec toujours plus d’énergie et d’envie de faire bouger les choses !"

Pour cette nouvelle édition, elle est rejointe par Walid qui fait une entrée enthousiaste dans l’aventure Viva for Life. L’animateur espère apporter "une pincée d’énergie, un maximum d’empathie, une bonne dose de sensibilité et un grain de folie... le tout avec [son] cœur de père." confie l’animateur papa de trois enfants, Noah (12 ans), Morgan (9 ans) et Gabriel (7 ans).