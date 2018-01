Viktor Lazlo : sa colère face au racisme et à l'antisémitisme - © Tous droits réservés

C'est directement dans sa famille, que la chanteuse a puisé son inspiration pour son quatrième roman :

"C’est quand même un peu de mon histoire, explique-t-elle à une journaliste de Sud Presse. Je porte dans mon ADN l’histoire de l’esclavage. Mon arrière-grand-mère était esclave. Et la mémoire de la Shoah, elle m’a été apportée par la littérature. [...] J’avais 10 ans et j’ai commencé à faire des cauchemars où j’étais poursuivie par les nazis… Puis, à l’ULB, j’ai eu beaucoup d’amis juifs polonais. Plus que de mémoire 'rapportée', je crois qu’on peut parler de mémoire 'fantasmée'."

Avec "Les passagers du siècle" qui mêle ces deux tragédies, Viktor Lazlo énonce clairement son intention : "couper court à toute tentative de 'concurrence mémorielle'" entre la Shoah et l’esclavage et démontrer qu'il n'en existe "pas une plus cruelle que l'autre dans le sadisme des tortionnaires".

