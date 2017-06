"Trooping the colour" sur La Une : la fête de la Reine d'Angleterre pour consoler les Britanniques

Un impressionnant défilé

Plus d'un millier d'officiers et soldats issus des différentes régions du Royaume-Uni, accompagnés de centaines de musiciens participent chaque année à cette parade. Quelques membres de la famille royale défilent également à cheval et en uniforme ; c'est le cas du prince Charles et son fils William ainsi que de la princesse Anne, sœur du prince Charles.

Tradition ancestrale

Cette tradition de Trooping The Colour remonte au début du XVIIIe siècle, période durant laquelle les drapeaux aux couleurs d’un bataillon ont été employés pour la première fois comme signe de ralliement pour les soldats.

Après l'accession au trône de Georges III (Roi d'Irlande et Grande Bretagne de 1760 jusqu'à la réunification des pays), il fut décidé de faire coïncider cette parade militaire avec l'anniversaire du souverain. Exécuté sous plusieurs formes pendant des années, Trooping the Colour a été complètement restauré en 1820 sous le règne du Roi George IV et depuis lors, la cérémonie est devenue annuelle et a toujours lieu en juin.

Le cœur sombre

Malgré les tragiques événements qui ont touché la Grande-Bretagne ces dernières semaines, les Britanniques ont souhaité maintenir cette tradition. Les couleurs et les festivités de "Trooping the colour" pourront, nous l'espérons, mettre un peu de baume à cette population endeuillée.