Les Magritte du Cinéma sur la RTBF !

Pour sa 8ème édition, l’Académie André Delvaux a trouvé en la RTBF un nouveau partenaire dans le service public qui est un des soutiens les plus actifs du cinéma belge.

Par ses ressources humaines et techniques, grâce à ses audiences et à la diversité de ses médias, la RTBF permettra aux Magritte du Cinéma de continuer à porter haut et fort l'aura du cinéma belge et de ses talents.