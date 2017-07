Le défilé du 21 juillet en direct

En plus de recevoir de prestigieux invités sur son plateau, Ophélie Fontana a suivi sur le terrain 2 composantes de l’Armée (Mer, Air). Elle s’est rendue sur le Lobelia, un chasseur de mines, parti en Mer du Nord pour suivre la formation des marins. Pour l’armée de l’air, Ophélie a accompagné au Portugal les troupes aéroportées à bord des C130 et a suivi les exercices effectués par les soldats. Pour l’armée de terre, le reportage présentera l’exercice "Wise Medium" sur la base de Florennes en compagnie des 230 militaires de la 12 et 13e de Ligne. Débarqués par des C130 qui ne s’arrêtent pas et redécollent immédiatement, les soldats avaient pour mission, entre autres, de prendre d’assaut, les bâtiments au Nord de la base.