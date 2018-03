Le cube de Viva for Life revient à Nivelles pour la 6e édition - Martin Godfroid

Le cube de Viva for Life revient à Nivelles pour la 6e édition - Martin Godfroid

Le cube de Viva for Life revient à Nivelles pour la 6e édition - Martin Godfroid

L’opération 2017 a remporté un franc succès dans la chaleureuse ville du Brabant wallon !

Au total, 30 000 personnes se sont rendues sur la Grand-Place pendant la semaine Viva for Life.

Parmi cette foule, de nombreuses écoles et organisateurs de défis sont venus déposer leur chèque et encourager Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril dans leur grand marathon médiatique de 144 heures en direct radio, de jour comme de nuit... complètement déjantée !

Un effort relayé sur tous les médias de la RTBF dont 8 émissions en télévision. À noter que la sortie du cube des 3 animateurs, délivrés le 23 décembre par le chanteur Slimane, a été suivie par près de 430.000 personnes en direct sur La Une.

On remet ça en 2018 !

C'est donc avec enthousiasme que Viva for Life reprendra ses quartiers au cœur du Marché de Noël de la Cité aclote pour sa 6ème édition, dans une implantation renouvelée, du 17 au 23 décembre 2018.

Mais avant ça, le Château du Domaine provincial d'Hélécine accueillera le Grand Gala du Brabant wallon organisé le 23 novembre prochain au profit de l'opération.