Inauguration de Mediasambre : Charleroi à l'honneur sur la RTBF !

Cette soirée sera également l’occasion de revoir les caméras cachées de Bernard Faure, des extraits de " Zygomaticorama ", les célèbres fous rire de Jacques Mercier dans " Fort en tête ", de reparler des émissions d’investigation avec Malika Attar et de se souvenir des deux marionnettes les plus célèbres du pays, Malvira et Tatayet.